ASM'nin, mezbahane ve dere kenarına taşınmak istenmesine tepki: Yurttaşın sağlığı tehlikeye atılıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yer alan 2 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) 'yetersiz kapasite' gerekçesiyle taşınması planlandı.

ASM'nin 20 kasabanın bulunduğu mezbahanenin ve ıslah edilmemiş derenin dibine taşınmak istenmesi tepki çekti.

Ağrı Aile Hekimliği Derneği Başkanı Dr. Mehmet Samaklı, "Yıllarca ıslah edilmediği için yosun tutan, pis kokan bir derenin dibine ASM'yi taşıyorlar. Ayrıca burası mezbahanenin dibi. Bunların hepsi şifa bulmak için ASM'ye gelen vatandaşın sağlığını tehdit ediyor" dedi.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR"

Ağrı Aile Hekimliği Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mehmet Samaklı, kararın yaratacağı sağlık sorunlarına dikkat çekerek "Yeni açılacak ASM, yaklaşık 20 kasabın olduğu Kasaplar Caddesi olarak bilinen bir muhite 20 metre yakın. Yeni açılacak olan ASM'nin hemen yanında hayvan pisliği ve işkembe artıkları olacak. Bu sebeple çevrede başıboş köpek sayısı da fazla. Köpekler de ASM'ye gelecek olan vatandaşlar için sorun oluşturuyor. Ayrıca ASM, yıllarca ıslah edilmediği için yosun tutan, pis kokan bir derenin dibine taşınıyor. Bunlar vatandaşın sağlığını tehdit ediyor" diye konuştu.

Uzm. Dr. Mehmet Samaklı

ULAŞIM DA ZOR

Dr. Samaklı, ulaşımın zor olduğu sapa bir yere yapılan ASM'ye yaşlıların da gelmekte zorlanacağını söyledi. "Taşınılması düşünülen birimlerdeki köylü hastalar mevcut 2 No'lu ASM'ye bir minibüsle gelebiliyor ancak diğer ASM'ye olan mesafe 1.5-2 km. Buraya herhangi bir toplu taşıma vasıtası da yok. Sapa bir konumda. Hastalar da bu mesafeyi yürüyemeyeceği için mevcut ASM'ye gelmeyeceğini belirtiyor. Bunun yanı sıra hekim arkadaşlarımız da yeni ASM'ye gelemeyecek hastaların aşı, bebek, çocuk, gebe lohusa izlemlerinin yapılamayacağını ve maaş kesintisi yaşayacaklarını belirtiyor" diye konuştu.

Samaklı, hekimlerin görüşleri göz ardı edilerek yapılan bu taşıma işleminin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi.