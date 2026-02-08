Asma tavan iş yeri sahibinin üzerine çöktü: Görüntüler ortaya çıktı
Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkânının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf şans eseri yaralanmadı.
Kaynak: DHA
Sakarya'nın Adapazarı İlçesinde, katlı pazar yerinde bulunan bir tütüncü dükkanının asma tavanı iş yeri sahibinin üzerine çöktü.
Olay, dün Adapazarı ilçe merkezindeki katlı pazar yerinde meydana geldi.
Osman D., sahibi olduğu tütüncüdeki malzemeleri toplarken, iş yerinin asma tavanı bir anda çöktü.
Tavandan düşen malzemelerin altında kalan esnaf, şans eseri yaralanmadı.
Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.