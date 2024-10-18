ASM’den hastaneye aşı transferleri!

Aşı tedarik sorunlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Özellikle çocukluk çağı aşılarında tedarik sorunları büyüyor. Son olarak Urfa’da İl sağlık müdürlüğü ekiplerinin Hepatit B ve tetanoz aşılarını dağıttıkları ASM’lerden geri almak için harekete geçtiği belirtildi. Yaşananlara tepki gösteren aile hekimleri ‘‘Son iki haftadır tetanoz aşısının elimizde olanları ‘Hastanelerde de kalmadı’ denilerek toplatıldı. Şimdi de Hepatit B aşıları bu şekilde toplanıyor. Büyük bir rezalet ve bir skandal. Bu ülke dağıtılan aşının geri toplanması kadar aciziyet içinde kalmamıştı’’ dedi.

Pek çok Aile Sağlığı Merkezi’nde (ASM) Hepatit B, tenanoz, kızamık, kızamıkcık, kabakulak aşıları ile beşli karma aşılarının bulunmasında sorunlar yaşanıyor. Bazı kentlerde aile hekimlerine ‘‘aşıları idareli kullanın’’ deniliyor, bazı yerlerde ise kısıtlı sayıda aşı ile sağlık hizmetinin sunumu isteniyor. Aşıyla önlenebilir hastalıklardan çocukların yaşamını yitirebileceğini söyleyen aile hekimleri ‘‘Aşı reddi sorununa şimdi de lojistik sorunu eklendi. Bu yetmedi, ASM’lerdeki aşıları tedarikli kullanın denildi, şimdi de bazı yerlerde aşılar ASM’lerden alınarak hastanelere gönderiliyor. Böyle bir yönetimsizlik olamaz’’ diyerek tepki gösterdi.

ORTAYA ÇIKMASIN İSTENİYOR

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Yönetim Kurulu Başkanı ve Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, iki üç aydır kızamık, Hepatit B ve tetanoz aşısı açısından sıkıntılar yaşadıklarını söyledi. Eryazğan, aşılarda son dönemde dengesiz bir dağıtım yaşandığını belirterek ‘‘Bazı dönemlerde 10-15 gün, 20 gün aşı olmuyordu. Son iki haftadır da ise tetanoz aşısının elimizde olanları toplatıldı. Ve buna gerekçe olarak ‘Hastanelerde de kalmadı. Hastanelere yönlendiriyoruz. Siz gelen olduğu zaman hastaneye yönlendirirsiniz’ denildi. Herhangi bir vatandaşa işte tetonoz yapma durumumuzda yapamıyoruz’’ diye konuştu. Üç dört tane hastasını acile yönlendirmek zorunda kaldığını anlatan Eryazğan, şöyle devam etti: ‘‘Hepatit B yine sıkıntıdaydı. Bugün birkaç ASM’ye il sağlık müdürlüğüne bağlı ilçe sağlık müdürlüğü bir ekip göndermiş. ‘Biz Hepatit B aşılarını teslim almaya geldik, size verdiklerimiz. Çünkü hastanede de yok. Bizim orada yapmamız lazım’ demişler. Bu büyük bir vurdumduymazlık, büyük bir sıkıntı.

Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinden nasıl para keseceğini, nasıl maaş keseceğini tutup formüllere formüllere dökeceğine önce aşı tedariğini, aşı düzenini aşı sistemi düzeltmesi gerektiğini bir akıl etsin. Önce eksiklerini gidersin. Gerçekten büyük bir rezalet ve bir skandal. Dağıttığınız aşıyı geri toplamak kadar aciziyet içinde kalmamıştı herhalde bu ülke. Bunun sebebini de ortaya koyamıyorlar, söylemiyorlar da. Resmi yazışma da yapmıyorlar ki ortaya çıkmasın. Ama bunu söylenen hekimler olduğunu, bunun birebir söylendiği hekimleri biliyoruz. Bakanlığa sesleniyoruz. Aile hekimliğinde kronik sorunları çözmeden yönetmelik filan çıkarmayın. Önce aşı dağıtmayı öğrenin ondan sonra karşımıza yönetmelikle çıkın. Onu da oturup sahayla meslek örgütleriyle birlikte yapın.’’

Dr. Hacı Yusuf Eryazğan

AŞI YAPAMAZ HALE GELDİLER

CHP Ordu milletvekili Dr. Mustafa Adıgüzel şunları söyledi: ‘‘Bugün gelinen noktada sağlıkta en temel hizmetlerini bile alamaz hale geldik. Mesela aşılar, sadece sözlü talimatla sağlık çalışanlarına tetanoz ve hepatit aşılarının idareli kullanılması talimatının verildiğini biliyoruz. Hastanelere gelen iş kazaları, yaralanmalar hatta kirli yaralanmalarda dahi tetanoz aşısının yapılmadığı bilgileri alınıyor. İşe girmelerde sağlık taramalarında hepatit taramalarının ve aşılarının yapılmamasının istendiği bilgileri mevcut. Çocuklardaki en rutin aşılar olan karma ve kızamık aşılarının yapılmadığı bilgileri var. Bu nedenle kızamık vakalarında patlama yaşanıyor. Yani aşı gibi en temel sağlık hizmeti ekonomik gerekçelerle yapılmıyor. Konu ile ilgili verdiğimiz soru önergelerinde bu hizmeti alamayan insanlarda bu hastalıklarda bir sayısal artış var mı diye soruyoruz.’’