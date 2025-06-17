ASM’den rapor almak artık 250 TL

AKP iktidarı ile sağlıktaki özelleştirme her geçen gün daha da arttı. Bugüne dek Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM)ücretsiz verilen bazı hizmetler dün itibariyle ücretli hale getirildi. Sağlık Bakanlığı, evlilik ve askerlik hariç ASM’lerden rapor alanlara 250 TL ücret tarifesi uygulayacak. Yurttaşlar ‘‘Neden aile hekimlerinden ücretsiz aldığımız bu raporlar paralı oldu?’’ diye sordu.

Meslek odaları ve sendikalar ise ‘‘Aile hekimliğinde ücretli rapor veriliyor algısı ASM’lerde şiddetin artmasına neden olacak bir durumdur. Ayrıca ileri tetkik görüntüleme gerektirecek bazı raporların ASM’lerde verilmesi ileride hukuki sorunlar yaratabilecektir’’ diyerek uygulamaya tepki gösterdi.

RAPOR ÇETELERİ

Sağlık Bakanlığı’nın aldığı yeni karara göre, özellikle özel amaçlı sağlık raporları (sporcu, sürücü, genel tıbbi değerlendirme, iş sağlığı ve güvenliği, hac/umre için parmak izi, yivsiz av tüfeği, akli meleke) artık belirli bir ücret karşılığında verilecek. Bu karar, milyonlarca sürücüyü ve diğer alanlarda rapor almak isteyen yurttaşları etkileyecek.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, ASM’lerden isteğe bağlı raporlar için ücret almasına tepki göstererek ‘‘Bakanlık kredi kartı ya da havaleyle bunu yapacak. 250 TL’nin yüzde 50’si aile hekimine, yüzde 15’i hemşireye, yüzde 35’i il sağlık müdürlüğüne verilecek. Bakanlık her şeyi ücretli hale getirmeye çalışıyor. Bizim maaşımızı kesip, aslında ‘performansla buradan tamamlayabilirsiniz’ diyor. Bir nevi sus payı’’ dedi.

Rapor vermeye çalışan aile hekimlerinin dün, ilk günde sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve rapor veremediğini anlatan Kırımlı, şöyle devam etti: ‘‘Sistem sorunlarla başladı. Ödemenin nasıl ve nereye yapılacağı belirsiz, kimse ne yapacağını bilmiyor. Bize gelen hastaya, şuraya para yatır, öyle gel mi diyeceğiz?’ Bu olay ASM’leri ticarethaneye çevirecek. Mesela hasta rapor almak için bize başvurdu. Eğer o hasta o rapor için uygun değilse ‘Ben bunun parasını verdim, sen niye vermiyorsun? Ne olacak benim param?’ diyecek. Bu durum da şiddete davetiye çıkaracak. Ayrıca rapor çeteleri de çıkacak. O daha büyük bir sıkıntı. Suistimaller olacak. Örneğin silah dükkanları var, sağlık kurumlarını geziyorlar, ‘Hocam biz size biraz para verelim, siz bu raporları çıkartın’ diye. Nasıl ki yeni doğan çetesi çıktıysa, rapor çetesi de çıkacak, bu da bir sıkıntı.’’

ŞİDDET ARTABİLİR

Birlik ve Dayanışma Sendikası da açıklamasında özetle şu ifadeleri kullandı: ‘‘Aile hekimliği birimleri rapor merkezi değildir. Sağlık raporları bilimsel kuralları belirlenmiş bir şekilde verilmelidir. Ayrıca ileri tetkik görüntüleme gerektirecek bazı raporların ASM’lerde verilmesi ileride hukuki sorunlar yaratabilecektir. Çoğu sağlık raporu yerine sağlık beyanı uygulamasını ve ileri muayene ve tetkik gerektiren raporların ise hastanelerde heyetler tarafından düzenlenmesini savunmaktayız’’

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HASTA GELMEDİ, CEZA GELDİ

Tartışmalara yol açan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikler sonrası maaşlarında yüzde 20’ye varan oranda kesinti olduğunu belirten ASM çalışanları dün Çemberlitaş’taki İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir eylem yaptı. Eylemde ortak açıklamayı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Genel Sekreteri Dr. Sercan Ahmet Uluç okudu. "Bitmeyen eziyet, bitmeyen rezalet. Hasta gelmedi, ceza geldi" diyen Uluç, 6 ay boyunca aile sağlığı merkezine başvurmayan hasta gerekçesiyle aile hekimi ve hemşirelerin maaşından kesinti yapılmasının kabul edilemez olduğunu kaydetti. Uluç ‘‘Bakanlık maaşlarımızı adeta gasp etti" diye konuştu. Açıklamanın ardından sağlık emekçileri, bordrolarını yırttı.