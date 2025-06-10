ASM’lerde kaos arttı

Tartışmalara yol açan ve aile hekimleri ile meslek örgütlerinin iş bırakma eylemleri yaparak tepki gösterdiği Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’ne tepkiler sürüyor. Meslek örgütleri, yönetmeliğin halkın sağlığına ve ASM çalışanlarına bir faydası olmadığını vurgulayarak ‘‘Son anda bir değişiklik yapılmazsa 6 ay süresi dolunca, 6 ay boyunca hekime başvurmayan hasta sayısı üzerinden yeni bir kesinti daha gerçekleşecek. Bakanlık aile hekimliği çalışanlarını hedef almaktan vazgeçmelidir” dedi.

BİLİNMEZLİK DOLU

“Hekime ve hemşireye ödenecek ücretin aile hekimine kayıtlı kişilerin hasta olup olmadığına; ASM'ye gelip, gelmediğine göre hesaplanması” ve ‘‘aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmesinin de yine performansa bağlanması’’nı getiren yönetmeliğe tepkiler sürüyor. Yönetmeliğin ilk 6 ayını BirGün'e değerlendiren Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Uzman Dr. Derya Mengücük, Sağlık Bakanlığının, birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi olarak savunduğu yönetmeliğin hastalar ve çalışanlar için olumlu bir fark getirmediğini söyledi.

Mengücük “İmkansız hedef ve kriterler sadece çalışanları bezdirir, tüketir. İş güvencesi yok sayılamaz. Anayasa’ya, hukuka aykırı yönetmelik olmaz. Ne hastaya ne de çalışana faydası olmaz dedik. 6 ay geride kalırken karmaşa, belirsizlik ve haksızlık artmış görünüyor” diye konuştu. Aile hekimleri, aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin yönetmelik sonrasında ulaşılması güç performans hedefleri nedeniyle ücretini hangi kriterlere göre aldığını bilmediğini dile getiren Mengücük “Hangi hedefe, niye ulaşamadığını öğrenemiyor. Sistemde görünen antibiyotik, mide ilacı, ağrı kesici yüzdelerini neye göre aştığını hesaplayamıyor. Başka hekime başvuru ve sevk oranını kimse tutturamıyor. Memnuniyet kime ve nasıl soruluyor belli değil” dedi. Yönetmeliğin 6. ayını geride bıraktığı bugünlerde hekimler, ebe ve hemşireler için yeni bir kesintinin kapıda olduğuna dikkat çeken Mengücük şöyle devam etti:

“Son aylarda, bazı aile hekimliği birimlerinde başta yabancı uyruklu hastalar olmak üzere, hastaların bilgi ve isteği olmadan 500 kişiye ulaşan hasta eksiltmeleri ve aktarımları oldu. Bu da yine hekim, ebe ve hemşirelere kayıp olarak yansıdı. bu yönetmelik ve uygulamalar bizleri hastalarla karşı karşıya getiriyor. Güven ilişkisini bozuyor. Koruyucu sağlığın temeli olan aile hekimliğine ve hastalara hiçbir faydası olmuyor. Uygulanırken çokça sayı, formül, veri, ölçüm, hesap var ama sağlık, hak, hukuk, adalet yok. Biz çalışanlar da teşvik ve performansa dayalı çok parçalı değil emekliliğe yansıyan, enflasyonla erimeyen, vergi dilimleri ile giderek azalmayan adil ücretleri hak ediyoruz. Günün ekonomik gerçeklerine uygun, sabit ve emekliliğe yansıyan tek kalem maaş talep ediyoruz."

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BU AY MAAŞLAR DÜŞECEK

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu da yaptığı açıklamada "Bu ay aile hekimlerinin 6 ay aile sağlığı merkezine uğramayan kayıtlı nüfus nedeniyle ücret katsayısı düşürülecek, ücretleri yüzde 5 ile 10 oranında azalacaktır. Sağlık Bakanlığı aile hekimliği çalışanlarını hedef almaktan vazgeçmelidir. Eziyet yönetmeliği Sağlık Bakanlığı’nda birkaç bilişimci kişinin masa başında hazırladığı,formüller ile dolu bir yönetmelik olup, ödenmeyecek teşvik ücretleri içermektedir. İktidar veya bakan değişikliğinde ilk değiştirecek mevzuat bu olacaktır. Başka bir sağlık sistemi mümkün" açıklamasını yaptı.