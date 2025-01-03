ASM’lerde yeni kaos dönemi

Sağlık Bakanlığı'nın yeni sistemine göre aile hekimleri, hastaları için artık hastanelerden direkt tetkik isteyebilecek. Hastalar randevu almadan, aile hekiminin aldığı randevu ile hastanede muayene olmadan tahlillerini yaptıracak. Aile hekimleri, söz konusu düzenlemeye ilişkin yeterli bilgilendirme yapılmadığını belirterek ‘‘Aile hekimi birinci basamakta hastasını görüp ileri tetkik ve tedaviye karar verdiyse sevk eder hastasını. Yeni uygulama ASM'lerdeki kaosu, hekimlerin iş yükünü ve şiddeti artıracak’’ dedi.

Bakanlığın yeni düzenlemesine göre, aile hekimleri tüm illerde uygulanmaya başlanan düzenlemeyle INR, röntgen, mamografi, yenidoğan kalça ultrasonografisi gibi tetkikleri ile bazı kan tahlillerini doğrudan talep edebilecek. Aile hekimlerinin, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden kendilerine kayıtlı hastaları için hastanelerden alabildiği muayene randevularına ek olarak sadece kendi hastalarına özel kullanılabilecek kontenjanlar oluşturuldu. Bakanlık, sağlık hizmetleri arasındaki dijital entegrasyon çalışmaları tamamlandığı belirtilse de aile hekimleri bunun böyle olmadığını, sahada çok sayıda sorun yaşanabileceğini söyledi.

ŞİDDETİ TETİKLER

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı (AHASEN) Dr. Ahmet Kandemir, ‘‘Bu konuyla ilgili öncesinde müdürlüklerden aile hekimlerine yeterli bilgilendirme yapılmadığından sistemin ilerleyişini uygulamada göreceğiz. Aile hekimliği sendika ve federasyonuyla istişare ve bilgilendirme yapılmadan yeni uygulamalar getirilmesi ne yazık ki aksaklıklar meydana getirebiliyor. Henüz yeni çıkarılan aile hekimliği yönetmeliğinin getirdiği mağduriyetler bile giderilmemişken ve aile hekimliği çalışanları yaklaşık 3 aydır iş bırakmalar dahil, kaygılarını anlattıkları eylemleri devam ederken yeni uygulamalar getirilmesini makul bulmuyoruz’’ dedi. 6-10 Ocak tarihlerinde yapacakları iş bırakma eylemine dikkat çeken Kandemir ‘‘Aile hekimliğinin temeli iyi atılmadan gelecek her yeni uygulama sakat doğacaktır. Talebimiz bir an önce yeni aile hekimliği yönetmeliğinin geri çekilmesi ve sahadaki aile hekimliği sendikaları yola birlikte hem aile hekimliği çalışanlarının hem de vatandaşın yararına yeni bir yönetmelik hazırlanmasıdır’’ diye konuştu.

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3 No'lu Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise yeni uygulamanın büyük hatalar barındırdığını söyledi. Eryazğan, ‘‘Dünyadaki tüm aile hekimliği sistemlerinde eğer hastaya dair ileri tetkik, tedavi ihtiyacı varsa sevk sistem üzerinden hastaneye başvurmanın yolu kendiliğinden açılır. Ayrıca randevu alma, randevu araştırma ya da boşluk bulma gibi bir şeyle hekim uğraşmaz. Bu uygulama ile sanki aile hekimi randevu sorununu çözecekmiş gibi bir algı var. Aile hekimi bir tıbbi sekreter ya da bir MHRS elemanı değildir. Randevuyla ilgili sorun yaşayan kişilerin sorunu Sağlık Bakanlığı sisteminin çözmesi gerekir. Bir diğer sorun da hastanelerde yaşanabilecek sıkıntılara dair. Alınan bu randevular ya da istenen tetkikler nasıl değerlendirilecek, hangi uzman hekim bunları yapacak gibi pek çok soru işareti var. Sistem allak bullak. Bu durum sağlıkta şiddeti artırabilir. Randevu bulamayan hastalar ‘Bana randevu alman lazım’ diye hekimi zorlayabilir’’ dedi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı da sistemdeki belirsizliklere dikkat çekerek ‘‘Nasıl randevu alacağız, ne yapacağız onu da bilmiyoruz. Yeni sistem hastanedeki hekim arkadaşların randevu sisteminde ek getirecek. Bu durum hem aile hekimlerine hem hastanedeki hekimlere iş yükü olarak dönecek’’ değerlendirmesini yaptı.

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AİLE HEKİMLERİNDEN 3. KEZ İŞ BIRAKMA

Aile hekimlerinin ve meslek örgütlerinin eziyet yönetmeliği olarak nitelediği ‘‘Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’e tepki gösterecek olan aile hekimliği çalışanları 6-7-8-9-10 Ocak'ta bir kez daha iş bırakacak. İkinci ve üçüncü basamak hastanelerdeki hekim ve sağlık çalışanları da dayanışma, meslek onuru ve halk sağlığı için 8 Ocak’ta grevde olacak. ‘‘Meslek onurumuza sahip çıkmak için iş bırakıyoruz’’ diyen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, Sağlık Bakanlığı’na seslenerek ‘‘Adaletsiz yönetmelik geri çekilmeli. Sorunlar çözülene kadar eylemlerimiz devam edecek’’ dedi.