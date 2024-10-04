ASM’lerde yıldız ve puanla maaş!

Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliğine ilişkin yeni ödeme yönetmeliği taslağı tartışma yarattı. Sağlık meslek örgütlerine sızdığı iddia edilen taslakta “hekime ve hemşireye ödenecek ücretin aile hekimine kayıtlı kişilerin hasta olup olmadığına; ASM'ye gelip, gelmediğine göre hesaplanması” ve ‘‘aile hekimlerinin sözleşmelerinin yenilenmesinin de yine performansa bağlanması’’ tepkiyle karşılandı. Aile hekimleri, yönetmelik taslağının bilimsellikten uzak ve hukuksuz olduğuna dikkat çekerek, ‘‘Sağlık Bakanını uyarıyoruz Bu yönetmelik uygulanamaz’’ dedi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, BirGün'e yaptığı açıklamada ‘‘Ücretlerimizi kısmaya çalışmışlar. Kayıtlı olan kişi sayısı üzerinden aile hekimlerine ücret veriliyor, şu an 4 bine yakın hasta üzerinden bu yapılıyor. Bunu 3500'e indirmek istiyorlar, zorunlu nüfus azaltma gibi ama o azalan nüfus ne olacak o da bilinmiyor’’ dedi.

ALTYAPI YETERSİZ

Dr. Kırımlı, aile hekimlerinin bina, personel gibi çok sayıda sorunu olduğunu, bunlar yapılmadan hastaların başka birimlere dağıtılmak istenmesinin yanlış olduğunu söyledi. Kırımlı, şöyle devam etti:

‘‘Sağlık Bakanlığı'nın taslağında, hekime ve hemşireye ödenecek ücret, kayıtlı kişilerin hasta olup, olmadığına, ASM'ye gelip gelmediğine göre hesaplanacakmış. Yani 'ne kadar çok hasta, o kadar ücret’ diyorlar. Bir taraftan daha çok hasta gelsin istiyorlar diğer taraftan nüfusu düşürmek. Olması gereken bir aile hekimine kayıtlı hasta sayısının 3500'ün altı ama ne buna uygun bina var, ne yeterli sayıda hekim ne de yeterli sayıda aile hekimliği personeli... Aile hekimine kayıtlı hasta sayısını düşürürlerse, o hastaları nereye dağıtacaklar? Belki başka ilçelere, mahallelerinden uzak yerlerdeki aile hekimine kayıt olmak zorunda bırakılacaklar. Bu durum aile hekimliğinin mantığına da aykırı. Geçen yıl aile hekimliğinde 420 milyon polikinik yapılmış, 26 bin aile hekimi var neredeyse hastanedeki kadar poliklinik yapılmış. Sözleşme yenilemeyi de performans kriterlerine bağlamak istemişler. İnatla sözleşmelerimizi yenilemek istemiyorlar.’’

Dr. Emrah Kırımlı

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı

RAFA KALDIRILMALI

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük ise taslağın rafa kaldırılması gerektiğini söyledi. Söz konusu taslağın, bir kez daha aile hekimliği çalışanlarının iş güvencesini ortadan kaldırmak ve ücretlerinde kesinti yapabilmek için hukuksuz, kanunsuz ve dayanaksız maddelerden oluştuğunu belirten Mengücük, “Bu taslak matematik formüllerini zorluyor. Mesleki ve bilimsel normları yok sayıyor. Her zamanki gibi koruyucu hekimlik anlayışından yoksun, sayı, çarpan, bölenlerle, katsayı ve kriterlerle aile hekimleri ve aile hekimliği ebe ve hemşirelerinin emeğini ölçmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı’nın, sağlık sisteminin başarısını muayene sayıları, randevu sayısı, hastane sayıları gibi rakamlarla değerlendirme yanılgısı burada da devam ediyor. Özellikle birinci basamak hasta olanların, hastaların çokluğu değil hastalıklardan korunanların çokluğu ölçüsünde başarılıdır. Bunun için gerekli koşulları ve donanımı sağlamadan bazı kriterleri dayatamaz’’ dedi.

Dr. Derya Mengücük

Birlik ve Dayanışma Sendika Genel Başkanı

Mesleki bilgi, deneyimi, tıbbi doğruları “hasta memnuniyeti” endişesi ile yıldız puanlarına indirgemenin, üstelik bunu da ücretlendirme kriteri sayma cüretinin, doktorların mesleki itibarına doğrudan bir saldırı olduğunu dile getiren Mengücük, “Mesleğimize, emeğimize yapılmak istenen bu “yıldızlı” müdahaleyi asla ve kesinlikle kabul etmeyeceğiz" diye konuştu. Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN) Genel Başkanı Dr. Ahmet Kandemir da “Bu taslak yönetmelik, aile hekimlerinin hak edişlerinde ciddi bir düşüşe neden olacak. Zaten yüksek vergi oranları ve ağır enflasyon altında ezilen aile hekimliği çalışanları, mesleklerini bırakma noktasına gelecek" değerlendirmesini yaptı.

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MAAŞ KESMEYE ULTRA FORMÜL!

Birlik ve Dayanışma Sendikası 3. Şube Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan ise aile hekimlerinin çok sayıda sorunu olduğunu anımsatarak, Sağlık Bakanlığı'na seslendi: ‘‘Tüm sorunlara 10 yıldır bir formül bulunamazken aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının maaşını nasıl daha fazla keseriz, maaşı keserken daha çok iş yükü veririz, bunun formülünü matematik profesörlerini şaşırtan incelikte üretmişsiniz. Bu taslağı asla kabul etmiyoruz’’ dedi.