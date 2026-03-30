ASM’ye değil, satışa yatırım!

Sağlık Bakanlığı’nın iki yıl önce duyurduğu “1000 Aile Sağlığı Merkezi (ASM)” hedefi hayata geçirilmezken, bu kez mevcut ASM’lerin bulunduğu arsaların satışa çıkarılması tepki çekti. 25 Mart 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararıyla 27 ilde 55 arsa ve arazinin satış listesine alınması, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geleceğine dair tartışmaları büyüttü. Birlik ve Dayanışma Sendikası 1 No’lu Şube Başkanı Emrah Kırımlı, Bakanlığın önce ASM sayısını artırma sözü verdiğini, ardından bu hedefin giderek geri çekildiğini söyledi.

BU KADARI DA OLMAZ

Dr. Kırımlı, Bakanlığın sözünü tutmadığını ve gelinen noktada yeni merkezler inşa etmek yerine bazı yerlerde mevcut alanların satışa çıkarıldığını belirterek yaşananlara tepki gösterdi. Sağlık Bakanlığı’nın önce ASM sayısını artırma vaadinde bulunduğunu, ardından bu hedefin proje aşamasına indirildiğini ifade eden Kırımlı, geçtiğimiz yıl 500 ASM projesi açıklamasının yapıldığını söyledi. Kırımlı, bu yıl ise sürecin daha da geriye gittiğini savundu.

25 Mart 2026 tarihli ve 1106 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 27 ilde 55 arsa ve arazinin satışa çıkarıldığını anımsatan Kırımlı, söz konusu parsellerin incelendiğinde bazılarının üzerinde aile sağlığı merkezleri bulunduğunun görüldüğünü dile getirdi. Kırımlı “Kiralık Aile Sağlığı Merkezlerinin satışa çıkmasına, kentsel dönüşümle yıkılmasına ya da fahiş kira artışı ile boşalmasına alışmıştık ama bu seviyeyi beklemiyorduk” dedi. Bu alanların yalnızca sağlık hizmeti sunulan yerler değil, aynı zamanda deprem gibi afet durumlarında toplanma alanı olarak da önem taşıdığına dikkat çeken Kırımlı, bakanlığın daha önce bu merkezleri “depreme dayanıklı ve güvenli alanlar” olarak tanımladığını söyledi.

NEDEN SATIYORSUNUZ?

İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 33 Aile Sağlığı Merkezi’nden 7’sinin kentsel dönüşüm nedeniyle yıkıldığını ve hizmet veremez durumda olduğunu anımsatan Kırımlı, şöyle devam etti: ‘‘Yine satılan arsalara baktığımızda Kadıköy ilçesinde yıkılan binalardaki arkadaşlarımızla konuştuğumuzda ASM yapılacak yer bulunamadığı yanıtı ile karşılaştık. Satılan arazilere baktığımızda Kadıköy ilçesinde yıkılan ASM’lerin çok yakınında Bakanlığın bir değil iki arsasının olduğunu ve satışa çıktığını görüyoruz. ASM’lerin üçte birinin 99 depremi öncesi binalarda olduğu, sadece yarısının Sağlık Bakanlığı binalarında olduğunu biliyoruz. İstanbul’da elimizdeki ASM’leri satmak bir yana bu arsalara hızla ASM yapılması gerekirdi. Sağlık Bakanının 1000 ASM sözü verirken bu arsa ve arazilere de güvendiğini anlıyoruz ama 2 sene sonra bugün buralarda ASM yapmak yerine neden satıyoruz?’’

Kırımlı, bakanlığı söz konusu satışlara ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin sürdürülebilirliğini korumaya davet etti.

∗∗∗

DEPREM İLLERİNDE DE VAR

Sağlık Bakanlığı’nın şehir hastanelerini kirasını ödeyebilmek için elindeki değerli arsa ve arazileri satışa çıkardığını söyleyen Kırımlı, şunları kaydetti: ‘‘Ancak biliyoruz ki bu satışlar da bir kara deliğe dönerek Sağlık Bakanlığı bütçesini tüketen şehir hastanelerini doyurmaya yetmeyecek. Bundan daha da önemlisi hepimizin daha uzun ve sağlıklı bir ömür yaşayabilmesi için şehir hastanelerine değil Aile Sağlığı Merkezlerine ihtiyacımız var. Şehir hastanesine 7 dakikada ödediğimiz kira ile 1 Aile Sağlığı Merkezi yapılabilir. Sağlık Bakanlığı bunu tercih etmediği gibi şimdi de Aile Sağlığı Merkezlerinin de içinde olduğu arsalarını satmayı tercih etmiş. İşin acısı 1 ay önce ziyaret ettiğimiz ve 3 yıldır konteynırlarda çalışılan Kahramanmaraş, Hatay illerinde de arsa ve arazilerin satışa çıktığını görüyoruz."

∗∗∗

BAKANLIĞA SORULAR

Birlik ve Dayanışma Sendikası, satış kararına ilişkin Sağlık Bakanlığı’na şu soruları yöneltti:

• 1000 ASM yapma vaadi varken mevcut ASM’ler neden arazileriyle birlikte satışa çıkarılıyor?

• Satış sonrası bu merkezlerde görev yapan sağlık çalışanlarının durumu ne olacak?

• Bu ASM’lerden hizmet alan vatandaşlar sağlık hizmetine nasıl erişecek?

• Bu ASMleri şehir hastanelerinin kirasını ödemek için mi satıyorsunuz?