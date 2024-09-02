ASO Başkanı Ardıç, büyüme rakamlarını değerlendirdi: Sanayi sektöründeki daralma 'riskli'

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2024 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak sanayi sektöründeki daralmaya dikkat çekti.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye ekonomisinin 2024 yılı ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 oranında büyüdüğünü ancak sanayi tarafındaki daralmanın diğer sektörlerden ayrışmasının dikkat çekici olduğunu söyledi.

Öncü göstergelerin de ekonomide yılın ikinci çeyreği itibarıyla sanayide yavaşlama sinyalleri verdiğini hatırlatan Ardıç, "Enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların en önemli etkisi makine ve teçhizat yatırımlarında görülmektedir. Bu yatırımlar 2019 yılından bu yana ilk defa daralmaya işaret ediyor" dedi.

Sanayi üretimindeki gerilemenin, reel sektörün finansmana ulaşabilme zorlukları ve maliyete bağlı dış pazarlardaki rekabet kaybının da bir yansıması olduğunu vurgulayan Ardıç, şöyle devam etti:

"Bu süreçte, özellikle KOBİ’ler için kredi koşullarının iyileştirilmesi değerlendirilmeli. Finansmana erişim için düşük faizli ve uzun vadeli kredi ile vergisel teşviklerin devreye girmesi, biz sanayicilerin üretime devam edebilmesi ve büyümenin sürdürülebilmesi açısından şarttır."

"2. YARIDA DAHA DA BELİRGİNLEŞECEK"

Büyümenin çeyreklik bazda yüzde 0,1 ile sınırlı kalmasının, ekonomide yavaşlamanın kademeli olarak ortaya çıktığını gösterdiğine dikkat çeken Ardıç, "Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisi ikinci yarıda daha da belirginleşecek; iç talep ve üretimdeki azalış ile büyümede yavaşlama ortaya çıkaracaktır. Temel dinamik bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek verip vermeyeceğidir" diye konuştu.

"YAPISAL REFORMLARA ÖNCELİK VERİLMELİ"

Ardıç, bu süreçte, ihracatın büyümeye katkısının artmasının önemine dikkat çekerek "İhracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmesinin mevcut politikaların önemli bir bileşeni olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ASO Başkanı Ardıç, kapsayıcı ve sürdürülebilir büyüme için para ve maliye politikalarında eşgüdümün yanı sıra başta eğitim ve hukuk olmak üzere yapısal reformlara da öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.