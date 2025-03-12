Aspat Koyu’na göz diktiler

Mahir KANAAT

Ant Aspat Yapı ve Turizm şirketi, ‘Turizm Konaklama Tesisi ve Toplu Konut Proje Revizyonu ile Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz’ projesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Bakanlık ise 27 Mart tarihinde inceleme değerlendirme (İDK) toplantısını yapacağını duyurdu.

Proje, birinci derece arkeolojik sit alanı Aspat Kalesi ve tarihi yerleşkenin bulunduğu bölge aynı zamanda önemli doğa alanı içerisinde yapılmak isteniyor. Proje bedeli ise 422 milyon 600 bin TL olarak planladı.

İsmi birçok kez değiştirilen ve son olarak “Radisson Collection Hotel Bodrum” adlı inşaat projesine ilişkin 2018’den bu yana birçok dava açıldı. İlk dava şirketin, 2018’de Muğla Valiliği’ne yaptığı ‘‘Turizm Konaklama Tesisi ve Kapasite Artışı Projesi’’ne ilişkin ‘çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) gerekli değildir’ kararı verilmesinin ardından geldi. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verdi. TMMOB’nin lehine çıkan rapor sonrasında inşaat durduruldu. Şirket 2 yıl sonra projeyi büyüterek yeniden ÇED başvurusunda bulundu.

Küçük tatil köyü ile başlayan proje, büyük kompleks bir yapıya dönüştürüldü. 2020 Ocak’ta adı değişen projeye ilişkin ikinci kez ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verildi. TMMOB tarafından ikinci kez kararın iptali istemiyle dava açıldı. Şirket 2023 yılında üçüncü kez Bakanlığa başvurdu. Bakanlık ise Şubat 2023 yılında projeye ‘ÇED gerekli değildir’ kararı verdi. Odalar ve yaşam savunucuları karara itiraz etti ve Danıştay tarafından Ağustos 2024 tarihinde iptal edildi. Şirket ise bu sürede neredeyse projeyi bitirdi.