Aspat’ta itirazlar yok sayıldı

Muğla Bodrum’daki Aspat Koyu’nda mahkeme kararları ve doğa savunucularının itirazları hiçe sayıldı. Bakanlık, otel, villa ve marina projesi için nihai kararını verdi. Şirket bu sürede projeyi büyük ölçüde tamamladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ant Aspat Yapı ve Turizm şirketinin “Turizm Konaklama Tesisi ve Toplu Konut Proje Revizyonu ile Yat Yanaşma Yeri ve Mahmuz” projesi için nihai kararını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, projenin çevresel etki değerlendirme (ÇED) raporunun İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından onaylandığını ve 10 gün süreyle halkın görüşüne açıldığını bildirdi. Proje, birinci derece arkeolojik sit alanı Aspat Kalesi ve tarihi yerleşkenin bulunduğu, aynı zamanda önemli bir doğa alanında hayata geçirildi. Projenin bedeli 422 milyon 600 bin TL olarak açıklandı.

İsmi birçok kez değiştirilen ve son olarak “Radisson Collection Hotel Bodrum” olarak anılan inşaat projesine 2018’den bu yana birçok dava açıldı. İlk dava, şirketin 2018’de Muğla Valiliği’ne yaptığı “Turizm Konaklama Tesisi ve Kapasite Artışı Projesi” başvurusuna verilen “ÇED gerekli değildir” kararına karşı açıldı. Muğla 2. İdare Mahkemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına hükmetti. TMMOB’nin lehine çıkan rapor sonrası inşaat durduruldu. Ancak şirket, 2 yıl sonra projeyi büyüterek yeniden ÇED başvurusu yaptı. 2020’nin Ocak ayında adı değiştirilen proje için Bakanlık bir kez daha “ÇED gerekli değildir” kararı verdi.

Meslek odaları ve yaşam savunucuları bu karara da itiraz ederek ikinci kez dava açtı. 2023’te şirket üçüncü kez Bakanlığa başvurdu. Şubat 2023’te Bakanlık projeye yeniden “ÇED gerekli değildir” kararı verdi. Meslek odaları ve yaşam savunucuları bu kararı da yargıya taşıdı. Danıştay, Ağustos 2024’te kararı iptal etti. Tüm bu süreçte şirket projeyi büyük ölçüde tamamladı. Bakanlık ise 27 Mart’ta İDK toplantısını yaptı ve projenin nihai ÇED raporunu onayladı.