Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Aspiratör yangın çıkardı

Ajans Haberleri
  • 13.06.2024 10:44
  • Giriş: 13.06.2024 10:44
  • Güncelleme: 13.06.2024 10:44
Kaynak: İHA
Aspiratör yangın çıkardı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir evin mutfağında bulunan aspiratörden çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 

Olay, 28 Haziran Dere Sokak’ta bulunan 2 katlı evin 1. katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, evin mutfağındaki aspiratörde yanmaya başladı.

Evden duman yükseldiğini fark edenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın söndürüldükten sonra soğutma çalışması ve termal kamerayla inceleme yapıldı. 

BirGün'e Abone Ol