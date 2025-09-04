Asrın hayal kırıklığı projesi: Hayaller Tuzla, gerçek Arnavutköy

TOKİ’nin Tuzla projesine 2022 yılında katılarak hak sahibi olan 20 bini aşkın kişiden 10 bine yakın kişi, bir günde Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıbosna’ya yapılan Arnavutköy projesindeki evlerde hak sahipleri olduklarını gördü.

Şaşkınlık yaşayan yurttaşlar ‘‘Bu durum kabul edilemez bir dayatmadır. İşimiz, okulumuz, ailemiz Anadolu yakasında, Tuzla’dadır. Arnavutköy gibi uzak bir bölgeye taşınmamız hem ekonomik hem sosyal açıdan imkânsızdır. Üstelik, bizlere başvuru sırasında ‘ödemeler inşaat seviyesi yüzde 50’ye ulaştığında başlayacak’ sözü verilmişken, bugün daha temeli bile atılmamış projeler için peşinat talep edilmektedir’’ diyerek yaşadıkları mağduriyetleri dile getirdi.

‘YER YOK’ DEDİLER

Tuzla TOKİ mağdurları adına yapılan açıklamada, özetle şu ifadelere yer verildi: ‘‘TOKİ’nin 2022 yılında İstanbul Tuzla’da 20 bin 920 hak sahibi için başlattığı konut projesine güvenerek başvuran, kura sonucunda hak sahibi olan vatandaşlarız. Aradan geçen 3 yılın ardından, büyük bir heyecan ve umutla beklediğimiz ‘daire belirleme kurası’ için sadece 1 gün önceden SMS ile bilgilendirildik. Ancak, bize söylenen gerçek karşısında hayal kırıklığı ve mağduriyet yaşadık. TOKİ, Tuzla’da hak sahibi olan binlerce kişiye, ‘yer yok’ gerekçesiyle Arnavutköy’den ev teklif etmektedir. Bizden habersiz bir şekilde, projenin yarısının iptal edilerek bizi Arnavutköy’e yönlendirilmesi kabul edilemez bir haksızlıktır. Üstelik, bizlere ödemelerin inşaat seviyesi yüzde 50’ye geldiğinde başlayacağı beyan edilmişken, bugün inşaat seviyesi yalnızca yüzde 1 iken peşinat ve taksit ödemeleri istenmektedir. Dar gelirli aileler hem yüksek kiraları ödemekte zorlanırken, hem de ortada olmayan bir ev için taksit ödemeye mecbur bırakılmaktadır. Biz yatırımcı değiliz, bu evleri kâr amacıyla değil, başımızı sokacak bir yuva sahibi olmak için istiyoruz. Neden kura çekimi sırasında Tuzla olarak belirtilen haklarımız keyfi şekilde değiştirilmektedir? Neden hiçbir bilgi verilmeden mağdur edilmiştir? Neden Tuzla’daki evler için söz verilip, son aşamada adres değiştirilmiştir?’’

Mağdurlardan Ufuk Şahin, akıl almaz bir durum ile karşı karşıya olduklarını belirterek ‘‘Kura çekilince gördük ki çoğu kişi, neredeyse yüzde 48’i Arnavutköy’e çıkmış. TOKİ’nin plansızlığı var. 10 bine yakın kişi Arnavutköy’e sürüldü. 270 ila 400 bin lira arasında peşinat isteniyor. Geri kalan da taksit olacak. Asrın en büyük projesi şu an aslında en büyük skandalına dönüşmüş durumda’’ dedi. Mağdurlardan Sabih Köten de ‘‘Hayallarimiz vardı bir günde bu yıkıldı. Yetkiiler sesimizi duysun. Kira ödüyorum, ayrıca taksidi nasıl ödeyeceğim?" dedi.

∗∗∗

VERİLEN SÖZLER TUTULMALI

Mağdurları talepleri şöyle: Hak sahipleri, başvurduğu ve kura ile kazandığı Tuzla’daki konutlardan ev sahibi olmalıdır. TOKİ, verdiği sözleri tutmalı ve Tuzla projesini tamamlamalıdır. Ödemeler, başta beyan edildiği şekilde, inşaat belirli bir seviyeye geldikten sonra başlatılmalıdır. Peşinat ödemeleri 2019’da olduğu gibi 2 taksite bölünerek kolaylaştırılmalıdır. Hak sahiplerinin mağduriyetine derhal çözüm bulunmalıdır.