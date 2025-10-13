Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti.

MA'nın aktardığına göre, heyette Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

Avukatlar, son olarak 15 Eylül 2025'te İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyette, Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer almıştı.

Bir önceki görüşme ise 7 Ağustos 2019’da gerçekleşmiş ve heyette avukatlar Rezan Sarıca ile Newroz Uysal Aslan bulunmuştu.