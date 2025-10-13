Asrın Hukuk Bürosu avukatları Abdullah Öcalan ile görüştü

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya gitti.

MA'nın aktardığına göre, heyette Mazlum Dinç, Rezan Sarıca, Suzan Akipa ve Emran Emekçi yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu tarafından görüşme ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Büromuz avukatlarından Av. Emran Emekçi, Av. Suzan Akipa, Av. Rezan Sarıca ve Av.Mazlum Dinç; İmralı Adası’nda tutulan Sn. Abdullah Öcalan, Sn. Hamili Yıldırım, Sn. Ömer Hayri Konar, Sn. Mahmut Yamalak ve Sn. Ergin Atabey ile bugün (13 Ekim 2025 tarihinde) avukat görüşü gerçekleştirmiştir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Avukatlar, son olarak 15 Eylül 2025'te İmralı'ya giderek Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti. Heyette, Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer almıştı.

Bir önceki görüşme ise 7 Ağustos 2019’da gerçekleşmiş ve heyette avukatlar Rezan Sarıca ile Newroz Uysal Aslan bulunmuştu.