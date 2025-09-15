Giriş / Abone Ol
Asrın Hukuk Bürosu avukatları, Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı’ya gitti

Asrın Hukuk Bürosu avukatları Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk ve İbrahim Bilmez, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı’ya gitti.

Güncel
  • 15.09.2025 10:00
  • Giriş: 15.09.2025 10:00
  • Güncelleme: 15.09.2025 10:04
Fotoğraf: MA

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı’ya doğru yola çıktı. MA'nın aktardığına göre, heyette Cengiz Yürekli, Raziye Öztürk, İbrahim Bilmez yer alıyor.

Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Faik Erol, İmralı’da 27 Şubat’ta Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş ile yapılan görüşmede yer almıştı.

Avukatlar Rezan Sarıca ve Newroz Uysal Aslan ise son olarak 7 Ağustos 2019'da İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirmişti.

