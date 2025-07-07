Asrın Hukuk Bürosu: Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile görüştü

Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan açıklamada, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ve Avukatı Mazlum Dinç ile görüştüğü bildirildi.

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile görüştüğü açıklandı. Asrın Hukuk Bürosu'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İmralı Ada Hapishanesinde tutulmakta olan Sayın Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan ve vasisi Av. Mazlum Dinç ile Sn. Hamili Yıldırım, Sn.Ömer Hayri Konar, Sn. Veysi Aktaş, Sn.Ergin Atabey, Sn. Zeki Bayhan ve Sn. Mahmut Yamalak görüşçüleri ile bugün(07.07.2025) aile ziyareti kapsamında görüşme gerçekleştirmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."