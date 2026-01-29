Asrın yüzsüzlüğü: Depremde ceza aldı ama betona devam

İlayda SORKU

Hatay’da yurttaşların altında kalarak can verdiği betonlardan para kazanan şirketlere yeni kapılar açılmaya devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Bank Konutları’na ilişkin süren dava kapsamında tutuksuz yargılanmaya devam eden Mehmet İhsan Aydeğer’in şirketi Mimaray İnşaat’ı geri çevirmedi.

6 Şubat depremlerinde yüzlerce yurttaşın yaşamını yitirdiği Emlak Bank Konutları’nın inşasında yer alan ve beton üretiminde gerekli belgelere sahip olmadan üretim yaptığı için idari para cezası kesilen şirket, hazır beton üretim tesisinin üretim kapasitesini artırmak için Bakanlıktan onay aldı. Çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) onayı verilen projeyle tesisin üretimi katlanacak.

ÜRETİM YÜZDE 66 ARTACAK

Antakya Güzelburç Mahallesi’nde bulunan hazır beton üretim tesisinin kapasitesini artıracak proje, yalnızca 25 metre mesafede Geçici Ay Yıldız Konteyner Kenti ile komşu. Hâlâ kalıcı konutlarına kavuşamamış depremzedelerin hemen yanı başında yer alan tesiste mevcut üretim kapasitesi saatte 90 metreküpten 150 metreküpe çıkacak. Bu artışla birlikte şirket, yıllık üretimini 216 bin metreküpten 360 bin metreküpe, yani 864 bin tona katlayacak. Böylece üretim yüzde 66 artacak. Proje bedeli 5 milyon 350 bin TL olarak belirtilen projede üretim tesisinin bulunduğu alan 11 bin 164 metrekare büyüklüğünde bir araziye kurulu. Dahası, şirketin kapasite artırdığı bu bölge, arazi varlığı haritasına göre birinci sınıf sulu tarım arazisi niteliği taşıyor.

***

PARA CEZASI ALMIŞTI

Emlak Bank Konutları, Antakya’da devlet garantisiyle inşa edilmiş ve depremlerde tamamen çökerek 370 kişiye mezar olmuştu. Konutları inşa eden Aslar İnşaat'ın ortaklarından Mehmet İhsan Aydeğer de sahibi olduğu Mimaray İnşaat, depremden aylar sonra aldığı dev ihaleyle gündeme gelmişti. Şirketin, TOKİ’den 1 milyar 614 milyon 835 bin TL değerinde 504 deprem konutu ve ahır inşaatı ihalesini alması tepkilere neden olmuştu. Ayrıca yapılan incelemelerde Hatay'da deprem konutlarında kullanılan hazır beton ve çelikleri üreten pek çok firmanın standart dışı ve gerekli belgelere sahip olmadan üretim yaptıkları tespit edilmiş ve uygunsuz üretim yapan firmalara cezalar kesilmişti. Bu firmalardan biri de Mimaray İnşaat olmuştu. Şirket, zorunlu belgelere sahip olmadan beton agregaları ürettiği ve sattığı için idari para cezası almıştı.