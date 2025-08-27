Giriş / Abone Ol
ASSAN Group'a ait 10 şirkete kayyum atandı; şirket sahibi ve genel müdürü gözaltında

FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edildiği bildirilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş gözaltına alındı. ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete TMSF kayyum olarak atandı.

Güncel
  • 27.08.2025 18:31
  • Giriş: 27.08.2025 18:31
  • Güncelleme: 27.08.2025 18:37
Kaynak: DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında, FETÖ ile irtibatları ve askeri casusluk faaliyetleri tespit edilen ASSAN Group şirket sahibi Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş faaliyet gösterdikleri iş kollarının önemi de dikkate alınarak, 'Silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'Askeri casusluk' suçlarından gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca, ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun(TMSF) kayyum olarak atandığı öğrenildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

