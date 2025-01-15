Assign etmek ne demek? Örnek cümlelerle kullanımı

Günümüzde ofis ortamlarında ve iş dünyasında sıkça duyulan terimlerden biri olan assign etmek, İngilizce kökenli bir ifadeden türemiştir ve Türkçede "görev atamak" veya "sorumluluk vermek" anlamında kullanılır. Özellikle proje yönetimi, iş takibi ve ekip çalışmaları gibi konularda sıklıkla tercih edilir. Peki, assign etmek nedir? İş dünyasında bir kişiye veya birime belirli bir görev ya da sorumluluğun tanımlanmasını ifade eder.

ASSİGN ETMEK NERELERDE KULLANILIR?

Assign etmek, genellikle dijital platformlarda veya yazılı iletişimde kullanılır. Örneğin, bir proje yönetim aracı üzerinden bir ekibe görev atanırken "Bu görevi sana assign ediyorum" ifadesi yaygındır. İş yerlerinde, belirli bir sorumluluğu birine devretmek veya bir projeyi bölüştürmek için assign etmek kullanılır. Bu terim, hem iş akışını düzenlemek hem de sorumlulukları netleştirmek için etkili bir araçtır.

ASSİGN ETMEK İLE ÖRNEK CÜMLELER