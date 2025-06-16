Assos’ta Felsefe: Marx, Rousseau Locke, Aristo konuşulacak

Felsefe tarihinin en önemli filozoflarından birisi olan Aristoteles’in de yaşamının bir bölümünü geçirdiği ve felsefe eğitimi verdiği antik Assos kentinde yapılan ve 25 yıldır Felsefe Sanat Bilim Derneği’nin Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Örsan K. Öymen’in öncülüğünde gerçekleşen sempozyum etkinliğine öğretim üyeleri, öğrenciler ve alan dışından felsefe meraklıları katılıyor.

MARX, ROUSSEAU, LOCKE…

Bu çerçevede, siyaset felsefesi ve ekonomi felsefesi bağlamında, ekonomik ve sosyal adalet, sermaye, emek, sömürü, yabancılaşma, kapitalizm, liberalizm, sosyalizm, komünizm, sosyal demokrasi gibi kavramlar felsefi açıdan irdelenecek, Aristoteles, John Locke, Adam Smith, Jean-Jacques Rousseau, Karl Marx, Eduard Bernstein, Herbert Marcuse, John Rawls gibi filozofların kuramları ele alınacak.

Sempozyuma, Prof. Dr. Daniel Little (Michigan Üniversitesi), Prof. Dr. Giovanni Giorgini (Bologna Üniversitesi), Prof. Dr. Fabien Tarrit (Reims Champagne-Ardenne Üniversitesi), Prof. Dr. Raphael van Riel (Duisburg-Essen Üniversitesi), Prof. Dr. Örsan K. Öymen (FMV Işık Üniversitesi), Doç. Dr. Andrew Chitty (Sussex Üniversitesi), Doç. Dr. Larry Udell (West Chester Üniversitesi), Yard. Doç. Dr. Sina Badiei (Strasbourg Üniversitesi) konuşmacı olarak katılacaklar.

Etkinlik ücretsiz ve herkese açık, kayıt ve başvuru zorunlu. Katılımcıların kayıtları ve başvuruları www.philosophyinassos.org adresi üzerinden alınıyor.

YAŞANILAN SORUNLARI KAVRAYABİLMEK İÇİN FELSEFE ŞART

Etkinliği düzenleyen Prof. Dr. Örsan K. Öymen, Assos’ta Felsefe etkinliği ve felsefenin önemi konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye gibi, felsefenin, bilimin, sorgulayıcı, analitik ve yaratıcı düşüncenin yeterince teşvik edilmediği bir ülkede, felsefe alanında bir çalışma ve etkinlik yapmak başlı başına bir zorluk olduğu gibi, sürdürülebilir olan bir etkinliği gerçekleştirmek daha da zor bir iştir. Şunu söylemeliyim ki, Assos’ta Felsefe, Cumhuriyet tarihinde, felsefe alanında, 25 yıl boyunca, hem uluslararası hem de ulusal bağlamda nitelikten taviz vermeden gerçekleşen, dünya çapında önemli felsefecileri Türkiye’ye konuşmacı olarak getiren ve sürdürülebilir olduğunu kanıtlamış ilk ve tek etkinliktir.

Felsefe, Türkiye’nin en çok ihtiyaç duyduğu şeylerin arasında ilk sıralarda yer alır. İçinde yaşadığımız ekonomik ve siyasi sorunları kavrayabilmek için de felsefe zorunlu bir alandır. “Felsefe ve Siyasal Ekonomi” konulu etkinlikte de, ekonomi ve siyaset konusundaki güncel ve kısır söylemleri aşarak, bu konuyu kavramsal ve kuramsal bir açıdan ele alacağız, felsefeciler olarak, günümüzün ekonomik, siyasi, sosyal ve kültürel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştireceğiz.”