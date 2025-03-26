Assos’ta JES istemiyoruz

Haber Merkezi

Çanakkale Ayvacık İlçesi’nde Assos yakınlarında Büyükhusun köyünde bir enerji şirketi olan Bakrom A.Ş. tarafından yapılmak istenen jeotermal kaynak arama projesinin ‘‘ÇED olumlu kararının’’ iptali için açılan dava kapsamında bilirkişi incelemesi ve keşfi yapıldı. Yaşam savunucuları ve bölge halkı ‘‘Bilirkişi raporunun bilimden, doğadan haktan yana düzenlenmesini bekliyoruz’’ açıklamasını yaptı.

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği ile birlikte 147 davacının olduğu keşif önceki gün yapıldı. Keşife Büyükhusun Muhtarı Eyüp Öktem, Kozlu Muhtarı Osman İlter, Büyükhusun eski muhtarları Raif Ermiş ve Baki Güçlü ile birlikte davacı köylülerden 40’ın üzerinde yurttaş katıldı. Çevre köylerden de dayanışma için gelen yurttaşlar oldu. Keşif sırasında dernek üyesi ve bireysel davacı Cem Tüzün de davacılar adına beyanda bulundu ve yöre halkının projeye itirazlarını dile getirdi.

Halk ‘‘JES bölgemize çok büyük zarar verecek. Yapılmasını istemiyoruz. Doğayı korumalıyız. Burada yaşayan insanlara iyi bir çevre bırakmak için mücadele ediyoruz, doğanın katledimesini istemiyoruz’’ dedi.

ANTİK KENTE 1 KM MESAFEDE

Tüzün, Assos gibi dünyaca ünlü bir antik kente 1 kilometre mesafede açılmak istenen JES’in bölgenin kültürel varlıklarına zarar vereceğini, temel geçim kaynağı olan turizmi ve tarım ve hayvancılığı yok edeceğini söyledi. Enerji şirketlerinin daha fazla kârı uğruna, yöre halkının geçimlik kaynaklarından mahrûm edilemesinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Tüzün, projenin ‘‘ÇED olumlu kararının’’ iptal edilmesini istedi. Beyanların ardından bilirkişiler proje alanında incelemeler yaptı. Keşfin ardından yöre köylüleri bir araya gelerek, “Bölgemizde JES İstemiyoruz.”, “Havama, suyuma, toprağıma dokunma” sloganlarını attı. Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği yaptığı açıklamada ‘‘JES’ler masum değil" ifadelerini kullandı.