Astana'da Suriye konulu toplantı başladı

Türkiye, Rusya ve İran'ın garantörlüğündeki Suriye konulu 22. Astana görüşmeleri, Kazakistan'ın başkenti Astana'da başladı.

Astana'daki otelde gerçekleştirilen görüşmelerde heyetler, ikili istişare toplantıları yapıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı Suriye İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi İhsan Mustafa Yurdakul başkanlığındaki heyetin temsil ettiği görüşmelerde, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentiyev, İran heyetine Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Danışmanı Ali Asgar Hacı başkanlık ediyor.

Toplantılara Şam yönetiminin Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Raad, muhalefet ise Ahmet Tuma başkanlığındaki heyetlerle katılıyor.

ÜRDÜN, LÜBNAN VE IRAK'TAN ÖZEL GÖZLEMCİLER VAR

Toplantılarda Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen başkanlığındaki heyetin yanı sıra BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Kızılhaç temsilcileri de bulunuyor. Ürdün, Lübnan ve Irak'tan gözlemciler de yer alıyor.

Türk heyeti, Astana'da 22. kez düzenlenen görüşmeler kapsamındaki ilk toplantısını İran heyetiyle yaptı.