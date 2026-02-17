AŞTİ'de altın rüşveti: 1'i polis 2 kişi tutuklandı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Emir S.'nin valizinde ele geçirilen 15 kilo kaçak altından 1 kiloluk külçe altını rüşvet olarak alıp şüphelinin kaçmasına göz yumdukları öne sürülen polis memuru Recep Ş. ve özel güvenlik görevlisi Çağlar E. hakkında 'rüşvet almak', Emir S. hakkında ise 'rüşvet vermek' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

AŞTİ'de, geçen yıl 19 Ekim'de Fransa vatandaşı Emir S.'nin valizinde 1'er kiloluk külçeler halinde 15 kilo kaçak altın ele geçirildi. İddiaya göre; Emir S., polis noktasına alındıktan sonra 14 külçe altını sırt çantasına koyarak kaçtı.

Polis Recep Ş.'nin durumu diğer ekiplere bildirmesi üzerine Emir S., 14 külçe altınla yakalandı. Külçe altınlardan biri polis noktasındaki Recep Ş.'nin montunun cebinde bulundu. Güvenlik kamerası incelemesinde, özel güvenlik görevlisi Çağlar E.'nin altınlardan birini alıp, kameranın görmediği bölüme geçtiği ve burada polis memuru Recep Ş.'ye verdiği belirlendi.

Olaya ilişkin soruşturmanın ardından Emir S. ile polis memuru Recep Ş. tutuklandı, özel güvenlik görevlisi Çağlar E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ALTINLAR MERKEZ BANKASI'NA TESLİM EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 1 kilo külçe altın karşılığında diğer 14 kilogram altının kaçırılmasına göz yumulduğu, şüphelilerin birlikte hareket ettiği ve eylemin müşterek faillik kapsamında değerlendirildiği ifade edildi.

Recep Ş. ve Çağlar E. hakkında 'rüşvet almak', Emir S. hakkında ise 'rüşvet vermek' suçundan 12'şer yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Ele geçirilen altınlar ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) teslim edildi.