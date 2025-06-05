AŞTİ'de bayram yoğunluğu: Ek seferler konuldu

Bayram tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

AŞTİ'den seyahat edeceklerin taleplerinin karşılanması için otobüs firmaları ek sefer koyarken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

AŞTİ'de 250 güvenlik, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi hizmet veriyor.