Aston Villa kaldığı yerden

Premier Lig'de Arsenal'a 4-1 mağlup olarak 11 maçlık galibiyet serisini noktalayan Aston Villa, ligin 20'inci haftasında evinde Nottingham Forest'ı konuk etti. Rakibini 3-1 mağlup eden Villa, puanını 42'ye yükseltti. Forest ise 18 puanda kaldı.

Aston Villa'ya galibiyeti getiren golleri John McGinn (2) ve Ollie Watkins'ten geldi. Nottingham Forest'ın tek sayısını ise Morgan Gibbs-White kaydetti.

NOTTIGHAM FOREST BASKI ALTINDA

Bu sonuç Forest’ın sıkıntılarını daha da derinleştirdi. Nottingham Forest, ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı. Bu kötü gidişat, Steve Cooper’ın görevden alınmasıyla sonuçlanan sürecin bir parçası oldu.

Sean Dyche’ın takımı, düşme hattının dört puan üzerinde bulunuyor ve salı günü ligde sondan üçüncü sırada yer alan West Ham’a konuk olacak. Bu karşılaşma, eski teknik direktör Nuno Espirito Santo ile kritik bir buluşma anlamı da taşıyor.