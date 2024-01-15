Aston Villa, Premier Lig'de liderlik şansını kaçırdı

Avrupa'nın 5 büyük futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (LaLiga), İtalya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) maçlara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Liverpool, İspanya'da Girona, İtalya'da Inter, Almanya'da Bayer Leverkusen, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Aston Villa, deplasmanda Everton ile golsüz berabere kalarak liderlik şansını değerlendiremedi.

Lider Liverpool'un maç yapmadığı haftada son şampiyon Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu.

Pep Guardiola'nın öğrencileri, ilk yarıyı 2-1 geride kapadıkları mücadeleyi, uzatma bölümünde Oscar Bobb'un golüyle 3-2 kazandı.

Haftanın maçında ise Manchester United ile Tottenham, Old Trafford Stadı'nda 2-2 berabere kaldı.

Premier Lig'de 21. hafta sonunda 45 puanla lider durumdaki Liverpool'u, 43'er puanla Manchester City ve Aston Villa, 40'ar puanla da Arsenal ile Tottenham takip ediyor.