Aston Villa sahibine “seks kaseti” şantajı: 1,2 milyar dolar istendiği iddia edildi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa’nın sahibi, ABD’li milyarder iş insanı Wesley Edens’e yönelik şantaj iddiası gündem oldu. Amerikan basınında yer alan haberlere göre, 46 yaşındaki Changli Luo hakkında Edens’i özel görüntüler üzerinden tehdit ederek para talep ettiği gerekçesiyle dava açıldı.

The Wall Street Journal ve New York Post’un aktardığına göre Edens ile Luo, 2022 yılında LinkedIn üzerinden tanıştı. Kısa süre önce boşandığı belirtilen Edens’in, Luo ile New York’taki evinde görüştüğü ifade edildi. Savcılık dosyasına göre Luo, bu görüşmenin ardından Edens’e duygusal içerikli bir mektup gönderdi.

Soruşturma dosyasında, ilişkinin daha sonra şantaj iddialarına dönüştüğü belirtildi. New York savcılığına göre Luo, Edens’i özel görüntüleri ailesine, eski eşine ve medya kuruluşlarına göndermekle tehdit ederek para talep etmeye başladı.

İLK TALEP 7,5 MİLYON DOLAR OLDU

İddianamede yer alan bilgilere göre taraflar, eski bir hâkimin gözetiminde çevrim içi bir görüşme yaptı. Bu süreçte ilk aşamada 7,5 milyon dolarlık bir ödeme talebi gündeme geldi.

Savcılık belgelerine göre Luo’nun daha sonra taleplerini artırdığı, HPV virüsünü Edens’ten kaptığını iddia ederek çok daha yüksek miktarda para istediği öne sürüldü. Luo’nun toplam talebinin zamanla 1,215 milyar dolara kadar çıktığı belirtildi. Bu rakamın Edens’in servetinin yaklaşık yarısına denk geldiği kaydedildi.

64 yaşındaki Wesley Edens, servetini yatırım şirketi Fortress Investment Group üzerinden oluşturdu. Edens aynı zamanda NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın da ortak sahipleri arasında yer alıyor.

FBI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Şantaj iddialarının ardından Wesley Edens’in FBI’a başvurduğu bildirildi. Federal soruşturma kapsamında Changli Luo’nun evinde arama yapıldı.

Amerikan basınında yer alan bilgilere göre aramada, çamaşır sepeti ve kadın pedi paketleri içine gizlenmiş iki cep telefonu bulundu. Yetkililer, telefonlarda Wesley Edens’in yüzünün başka erkek bedenlerine montajlandığı görseller tespit edildiğini açıkladı.

Luo’nun gözaltına alındığı, daha sonra 500 bin dolar kefaletle serbest bırakıldığı belirtildi. Changli Luo hakkında şantaj başta olmak üzere çeşitli suçlamalar yöneltilirken, davanın bu yıl içinde görülmesi bekleniyor.