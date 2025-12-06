Aston Villla zirve yarışında "ben de varım" dedi

Premier Lig'de 15'inci haftanın en önemli maçında Aston Villa evinde Arsenal'ı konuk etti. Müthiş bir mücadeleye ve heyecana sahne olan maçı ev sahibi son dakikada bulduğu golle 2-1 kazandı. Bu sonuçla üst üste yedinci galibiyetini alan ve zirve yarışına ortak olan Aston Villa puanını 30'a yükseltti, Arsenal ise 33 puanda kaldı. Karşılaşmanın önemli anları:

Nefes kesen, iki yönlü bir mücadelede Matty Cash, 36. dakikada iyi bitirdiği pozisyonla ev sahibini devre arasına 1-0 önde taşıdı. Ancak ikinci yarıya çok diri başlayan Arsenal Leandro Trossard’ın golüyle skoru eşitledi.

Her iki takım da galibiyeti getirecek net fırsatlar yakaladı ancak hem David Raya hem de Emiliano Martinez günündeydi. Kaleciler peş peşe kritik kurtarışlar yaptı. Maçın son dakikasında yaşanan karambolde Emiliano Buendía topu ağlara göndermeyi başardı ve formda Villa’ya ligde üst üste beşinci, toplamda üst üste yedinci galibiyetini getirdi.

Premier Lig'de çıktığı son 10 karşılaşmanın 8'ini kazanan ve hâlihazırda 4 maçtır rakiplerine üstün gelen Unai Emery'nin öğrencileri, lider Arsenal ile berabere kalarak galibiyet serisi sona erdi.

Son 10 maçta kaybettikleri tek karşılaşma Anfield'da kaybettikleri Liverpool maçı oldu.

ARSENAL'IN SERİSİ SONA ERDİ

Premier Lig'de çıktığı son 11 karşılaşmada mağlubiyet yüzü görmeyen Arteta'nın öğrencileri, Aston Villa deplasmanına kaybederek uzun bir mağlup olmama serisini kaybetti.

Arsenal gelecek hafta Wolverhampton'ı ağırlayacak. Aston Villa ise West Ham United'a konuk olacak.