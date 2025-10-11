AstraZeneca, ABD'deki ilaç fiyatlarını düşürecek
Trump, AstraZeneca ilaç firmasının ABD'deki ilaçlarının fiyatlarını düşüreceğini açıkladı.
Kaynak: AA
ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer'ın ardından AstraZeneca firmasının da ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini söyledi.
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Amerika'daki ilaç fiyatları konusundaki son gelişmeyi duyurdu.
Trump, geçen hafta Pfizer firmasının ABD'de sattığı ilaçların fiyatlarını düşüreceğini açıklamasının ardından bugün de İngiltere merkezli AstraZeneca adlı ilaç firmasının ABD'deki ilaç fiyatlarını ciddi oranda düşüreceğine işaret etti.
Trump, geçen hafta yaptığı açıklamada, Pfizer ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma sonucunda ülkedeki ilaç fiyatlarının önemli seviyede düşürüleceğini duyurmuştu.