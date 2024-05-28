Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı

"Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde açıklama yaptıktan sonra Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesaplarından küfürlü paylaşımlarda bulunan ve dün akşam (27 Mayıs Pazartesi) saatlerinde gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan astrolog Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Astrolog Meral Güven, "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" diyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Galatasaray'ın Konyaspor'u 3-1 yenerek şampiyon olmasının ardından ise tartışma başlamış ve Astrolog Meral Güven, sosyal medyadan sinkaflı bir video yayımlamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise söz konusu paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI HESABIMI HACKLEYEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIM"

Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven’in ifadesi ortaya çıktı.

Güven’in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği öğrenildi.

Güven ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

"26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar. Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım.”