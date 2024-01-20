Astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan kapsül, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'yı taşıyan uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlendi.
Gezeravcı'nın da bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün saat 00.49'da fırlatılmıştı.
Gezeravcı'nın, Axiom-3 (Ax-3) kapsamında başladığı uzay yolculuğu sırasındaki ilk sözü Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "İstikbal göklerdedir" olmuştu.
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