Astronotlar mahsur kaldı

Haber Merkezi

NASA, haftalardır uzayda kalan astronotların Dünya’ya Şubat 2025’te dönme ihtimali olduğunu açıkladı.

Haziran başında Boeing’in Starliner aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden iki astronot teknik arızalardan dolayı yeryüzüne geri dönemiyor. Independent Türkçe’den Büşra Ağaç’ın haberine göre ABD Uzay Ajansı yetkilileri 7 Ağustos Çarşamba günü, Butch Wilmore ve Suni Williams adlı iki astronotu SpaceX’in Crew Dragon aracıyla getirmeyi düşündüklerini açıkladı.

Henüz net bir karar verilmedi ve astronotlar nihayetinde Starliner kapsülüyle de geri dönebilir. NASA genellikle 6 ayda bir UUİ’ye 4 kişilik bir uzay aracı göndererek istasyondaki mürettebatı yeniliyor. Sıradaki değişimde SpaceX’in, 4 yerine iki astronotla UUİ’ye gitmesi ve 6 ay sonra döndüğünde Wilmore ve Williams’ı getirmesi planlanıyor. Crew Dragon’ın 18 Ağustos’ta fırlatılması planlanıyordu. Fakat NASA’nın UUİ’deki astronotlarla ilgili bir karar vermesi için uçuş ertelendi ve 24 Eylül’den önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Bu durumda iki astronot, şubat civarı Dünya’ya dönebilecek.