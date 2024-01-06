ASVEL, başantrenör Pozzecco ile yollarını ayırdı

Basketbol THY Avrupa Ligi ekiplerinden ASVEL, başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İtalyan başantrenör Gianmarco Pozzecco ile yolların ayrıldığı ve yerine yardımcısı Pierric Poupet'nin getirildiği kaydedildi.

Bu sezon ikinci kez başantrenör değişikliğine giden Fransız ekibi, sezona Jonathan Parker ile başlamıştı.

ASVEL, Avrupa Ligi'ndeki 10 maçlık mağlubiyet serisine iki gün önce Zalgris Kaunas'ı yenerek son vermişti.

Bu sezon 3 galibiyet, 16 mağlubiyet yaşayan Fransız temsilcisi, 17. sırada yer alıyor.