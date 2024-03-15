Asya borsaları Çin hariç geriledi

Asya borsalarında haftanın son işlem gününde satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi pozitif ayrıştı.

ABD'de dün açıklanan ve beklentilerin üzerinde gerçekleşen Üretici Fiyat Endeksi verileri sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine öngörülenden daha geç başlayabileceğine ilişkin endişelerin artması, küresel piyasalarda risk iştahını azaltırken bu havanın Asya borsalarına da yansıdığı gözlemlendi.

Bununla birlikte Çin Merkez Bankası (PBoC), politika faizi olan 1 yıl vadeli borçlanma faiz oranını sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

PBoC'den yapılan açıklamada, MLF ile bankalara yüzde 2,5 faizle bir yıl vadeli 387 milyar yuan (yaklaşık 53,78 milyar dolar), ters repo işlemleriyle de yüzde 1,8 faizle 7 gün vadeli 13 milyar yuan (yaklaşık 1,81 milyar dolar) aktarıldığı bildirildi.

Analistler, Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayabileceği öngörüsünün PBoC'nin faiz kararında etkili olmuş olabileceğini ifade etti.

Bugün açıklanan verilere göre Çin'de yeni konut fiyatlarının şubatta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 1 düştüğüne işaret eden analistler, konut talebinin artırılması için daha fazla politika desteğine ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Japonya tarafında ise Maliye Bakanı Shunichi Suzuki, deflasyon döneminin bittiğini ve güçlü maaş artışları beklediklerini belirtirken, sendikalar, ortalama yüzde 5'i aşan, beklentilerin üzerinde ücret artışı elde etti. Japonya Ticaret Sendikalar Birliğinden yapılan açıklamada, yarı zamanlı çalışanların ücret zamlarının 2024'te yüzde 6'ya ulaştığı bildirildi.

Japonya Merkez Bankasının gelecek hafta atacağı adımlarda ücret artışlarına ilişkin anlaşmanın etkili olabileceği ifade ediliyor.

Yükseliş eğilimini üst üste 4'üncü işlem gününe taşıyan dolar/yen paritesi, şu sıralarda yüzde 0,3 artışla 148,8 seviyesinde bulunuyor.

Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 0,3 kayıpla 38.737, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2'ye yakın azalışla 2.666 puandan haftayı tamamladı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,6 değer kaybıyla 16.685 puan, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,6 düşüşle 72.635 puandan işlem görürken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 yükselişle 3.053 puanda bulunuyor.