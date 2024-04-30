Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor

Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor.

Dün 160,24 seviyesini test ederek Haziran 1986'dan bu yana ilk kez 160'ın üzerine çıkan dolar/yen paritesi, günü yüzde 1 azalışla 156,34 seviyesinden tamamladı. Şu sıralarda ise önceki kapanışının yüzde 0,3 üzerinde 156,83'den işlem görüyor.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,2 artışla 38.379 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 yükselişle 2.692 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 değer kaybıyla 3.106 puan, Hang Seng endeksi yüzde 0,1 yükselişle 17.761 puana çıkarken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,4 artışla 74.985 puandan işlem görüyor.