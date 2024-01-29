Asya borsaları Çin hariç yükseldi
Kaynak: AA
Asya borsaları haftanın ilk işlem gününde Çin hariç alış ağırlık bir seyir izlerken, söz konusu seyirde enerji hisseleri etkili oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 36.026 puandan günü tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 147,9 seviyelerinde işlem görüyor.
Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,89 yükselişle 2.500 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 2.890 puan oldu.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,3 değer kazancıyla 71.600 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,9 primle 16.100 puanda bulunuyor.
Sıradaki Haber