Asya borsaları geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlendi.

Çin Merkez Bankası (PBoC) ise bugün 1 ve 5 yıllık borçlanma faizini sırasıyla yüzde 3,45 ve 4,20'de sabit bıraktı.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,7 azalışla 2.374 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.980 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,54 değer kaybıyla günü 31.259 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 149,9 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 65.420 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 değer kaybıyla 17.180 puanda seyrediyor.