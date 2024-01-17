Asya borsaları geriledi
Kaynak: AA
Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,47 azalışla 2.435 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.860 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,4 değer kaybıyla günü 35.477 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 147,8 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 azalışla 71.870 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 değer kaybıyla 15.280 puanda seyrediyor.
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