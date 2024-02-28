Asya borsaları Güney Kore hariç geriledi
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Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir hakim olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi pozitif ayrıştı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,04 artışla 2.652,29 puana yükselirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 değer kaybıyla 2.990 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,08 azalışla günü 39.208 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 artışla 150,6 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,7 düşüşle 72.590 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,1 değer kaybıyla 16.600 puanda seyrediyor.