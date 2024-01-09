Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi
Kaynak: AA
Asya borsaları alış ağırlıklı seyir izlerken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 azalışla 2.560 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 artışla 2.894 puan oldu.
Japonya'da Nikkei yüzde 1,2 değer kazancıyla günü 33.760 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 düşüşle 144 seviyesinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 primle 71.980 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 0,4 artışla 16.280 puanda seyrediyor.
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