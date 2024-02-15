Asya borsaları Güney Kore hariç yükseldi

Asya borsalarına, Güney Kore hariç alış ağırlıklı bir seyir hakim olurken yeni yıl tatili dolayısıyla Çin piyasalarında bugün de işlem gerçekleşmedi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 azalışla 2.613 puan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,21 yükselişle günü 38.157 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 artışla 71.864 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 15.940 puanda seyrediyor.