Asya borsaları haftaya negatif başladı

Asya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin karışık sinyaller vermeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlandığını belirterek, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ve yoğun veri gündeminin takip edileceği haftaya temkinli başladığını söyledi.

Asya tarafında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, bu hafta Çin'de enflasyon verileri başta olmak üzere bölge genelinde yoğun veri gündemi takip edilecek.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, mayısta cari işlemler fazlası 2 trilyon 850 milyar yen ile beklentileri geride bırakırken, dış ticaret açığı 1 triyon 108,9 milyar yen ile öngörülerin altında gerçekleşti.

Öte yandan, dolar/yen paritesinin bugün yüzde 0,1 azalışla 160,7 seviyesine gerileyerek düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıması dikkati çekiyor.

Bu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 40.867 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 2.857 puandan günü tamamladı.

Çin'de Şanghay Bileşik endeksi yüzde 0,8 azalışla 2.927 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 kayıpla 17.472 puanda ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 79.873 puanda bulunuyor.