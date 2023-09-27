Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi

Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.

Çin Merkez Bankası (PBoC), bugün yaptığı açıklamada, ekonomik toparlanmayı desteklemek için politika ayarlamalarını hızlandıracağını ve para politikasını "kesin ve güçlü" bir şekilde uygulayacağını belirterek, likiditeyi makul ölçüde bol tutacağını ve istikrarlı kredi genişlemesini sürdüreceğini duyurdu.

Ayrıca, borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hui Ka Yan'ın polis gözetimine alındığına ilişkin haber akışı da yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.