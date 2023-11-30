Asya borsaları Hindistan hariç yükseldi
Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hindistan'da Sensex endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da açıklanan veriler ise karışık sinyaller verirken, ülkede sanayi üretimi ekimde aylık yüzde 1 artarak beklentileri aştı. Perakende satışlar ise yıllık yüzde 4,2 artışla öngörülerin altında kaldı.
Japonya Merkez Bankası (BoJ) üyesi Toyoaki Nakamura, merkez bankasının ultra gevşek para politikasını değiştirmeden önce muhtemelen biraz daha zamana ihtiyacı olacağını söyledi.
Öte yandan, Güney Kore Merkez Bankası, politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 3,5'te sabit bıraktı. Banka böylece üst üste yedinci toplantısında faizi değiştirmeyerek sabit tutmuş oldu.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.527 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 yükselişle 3.020 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kazancıyla günü 33.486 puandan tamamladı.