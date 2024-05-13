Asya borsaları Hong Kong hariç negatif seyrediyor
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Asya borsalarında Hong Kong hariç negatif bir seyir izleniyor.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 düşüşle 38.165 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yatay seyirle bir önceki kapanışın hemen altında 2.727 puandan, Çin'de Şanghay Bileşik endeksi ise yüzde 0,2 azalışla 3.148 puandan günü tamamladı.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 yükselişle 19.094 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 72.471 puan seviyesinde bulunuyor.