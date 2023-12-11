Asya borsaları Hong Kong hariç yükseldi
Kaynak: AA
Asya borsaları alış ağırlıklı bir seyir izlerken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi negatif ayrıştı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,28 artışla 2.525 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 2.990 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,50 yükselişle günü 32.791 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,4 artışla 145,5 seviyelerinde işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 69.900 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 16.240 puanda seyrediyor.
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