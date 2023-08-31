Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsaları, Japonya hariç satış ağırlıklı bir seyir izledi.

Analistler, küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında faiz artırmayacağına yönelik beklentilerin yükselmesiyle risk iştahının artmasına karşın, Çin ekonomisindeki gelişmelerin varlık fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Çin'de en büyük gayrimenkul şirketlerinde Country Garden'ın temerrüde düşebileceği ihtimalinin risk algısını artırdığını ifade eden analistler, ülkede ekonomik aktivitenin yavaşlamaya devam ettiğini kaydetti.