Asya borsaları Japonya hariç geriledi

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin endişelerin artmasıyla karışık bir seyir izlerken, Çin hükümetinin ekonomiyi desteklemek için yeni adımlar atıp atmayacağına dair gelişmeler yatırımcıların odağına yerleşti.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,51 azalışla 2.495 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 değer kaybıyla 3.113 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 0,85 artışla günü 32.678 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazancıyla 148,4 seviyelerinde işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,3 azalışla 68.830 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise yüzde 1,9 düşüşle 17.743 puanda bulunuyor.