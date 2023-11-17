Asya borsaları Japonya hariç geriledi
Kaynak: AA
Asya borsaları satış ağırlıklı seyir izlerken, Japonya'da Nikkei 225 endeksi pozitif ayrıştı.
Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,74 azalışla 2.469 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi önceki kapanışının hemen altında 3.050 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,48 değer kazancıyla günü 33.585 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,1 azalışla 150,6 seviyesinden işlem görüyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,1 düşüşle 65.940 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2 değer kaybıyla 17.470 puanda seyrediyor.
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